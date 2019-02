Das britische Einzelhandelsunternehmen Marks & Spencer (M&S) will mit der Online-Supermarktkette Ocado ein gemeinsames Unternehmen gründen. Dafür übernimmt Marks & Spencer die Hälfte des Grossbritanniengeschäfts von Ocado, wie das Unternehmen am Mittwoch in London mitteilte. Marks & Spencer zahlt für seinen Anteil an der neuen Firma, die über das Internet bestellte Lebensmittel in Grossbritannien ausliefern soll, 750 Millionen Pfund (870 Mio Euro).