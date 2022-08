Markt: Zur-Rose-Aktie mit Übernahmegerüchten gesucht

Die Aktien der Versandapotheke Zur Rose legen am Dienstagnachmittag kräftig an Wert zu. Der Auslöser dazu dürfte ein Onlineartikel der Wirtschaftszeitung "Finanz und Wirtschaft" ("FuW") sein, der an der Börse Übernahmephantasien schürt. Zur Rose könnte vom "Jäger zum Gejagten" werden, lautet der Titel.