Marktforscher GfK vor Börsenausstieg

(Ausführliche Fassung) - Das Marktforschungsinstitut GfK steht vor dem Rückzug von der Börse. Bei der Hauptversammlung in Nürnberg am Freitag sei der Ausschluss der Kleinaktionäre beschlossen worden, teilte ein Sprecher mit. Das als "Squeeze Out" bekannte Verfahren ebnet nun den Weg, um die GfK von der Börse zu nehmen.