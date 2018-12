Marlboro-Konzern investiert 12,8 Milliarden in E-Zigarettenfirma Juul

Der Marlboro-Hersteller Altria steigt in grossem Stil bei der umstrittenen E-Zigarettenfirma Juul ein. Altria zahlt 12,8 Milliarden Dollar (11,2 Mrd Euro) für einen Anteil von 35 Prozent, wie die Unternehmen am Donnerstag vor US-Börsenstart mitteilten. Es sei die grösste Investition in Altrias Konzerngeschichte. Insgesamt werde Juul bei dem Deal mit 38 Milliarden Dollar bewertet.