Marriott: Hacker stahlen Millionen unverschlüsselte Passnummern

Bei dem gross angelegten Hackerangriff auf die Starwood-Hotels des Marriott -Konzerns sind auch rund 5,25 Millionen unverschlüsselte Passnummern von Gästen erbeutet worden. In verschlüsselter Form seien den Angreifern zudem rund 20,3 Millionen Passnummern in die Hände gefallen, teilte Marriott am Freitag (Ortszeit) mit.