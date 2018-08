Maschinenbau-Export hält Kurs in handelspolitischen Stürmen

Deutschlands Maschinenbauer trotzen bislang internationalen Handelskonflikten. Im ersten Halbjahr stiegen die Auslieferungen von Maschinen "Made in Germany" gegenüber dem starken Vorjahreszeitraum um 4,3 Prozent auf 86,7 Milliarden Euro, wie der Branchenverband VDMA am Montag in Frankfurt mitteilte. Die Androhung und Einführung von Zöllen oder Sanktionen, die auch Dritte treffen, verunsichere natürlich viele Investoren, erläuterte VDMA-Chefvolkswirt Ralph Wiechers. "Allerdings spiegelt sich das im Maschinenbau erst mit einer gewissen Verzögerung wider".