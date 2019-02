Deutschlands Maschinenbauer haben zum Jahresende 2018 die Verunsicherung der Kunden durch internationale Handelskonflikte zu spüren bekommen. Die Bestellungen lagen im Dezenber 8 Prozent unter dem Niveau des Vorjahresmonats, wie der Branchenverband VDMA am Mittwoch in Frankfurt mitteilte. Im Gesamtjahr verbuchte die exportorientierte Industrie bereinigt um Preiserhöhungen ein Plus von 5 Prozent.