Maschinenbauer erzielen starkes Auftragsplus

(Ausführliche Fassung) - Dank der grossen Nachfrage vor allem aus Deutschland hat der Maschinenbau erneut ein kräftiges Plus bei den Aufträgen verzeichnet. Im August stiegen die Bestellungen bereinigt um Preissteigerungen (real) um sieben Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, wie der Branchenverband VDMA am Donnerstag in Frankfurt mitteilte.