Maschinenbauer Gea blickt weniger zuversichtlich auf 2019 - Aktienkurs sackt ab

Der Maschinenbauer Gea rechnet nach einigen Rückschlägen im laufenden Jahr mit noch mehr Herausforderungen in 2019. "Trotz der aktuell guten Volumenentwicklung in 2018 sieht GEA die Entwicklung des Geschäfts in 2019 weniger zuversichtlich", hiess es in einer am Donnerstagabend verbreiteten Mitteilung des Unternehmens. Vor dem Hintergrund wiederholter Enttäuschungen stiegen Anleger aus dem Papier aus, der Kurs sackte auf der Handelsplattform Tradegate gegenüber dem Xetra-Schlussstand um 7,7 Prozent ab.