Maschinenbauer Gea holt früheren Schuler-Chef an die Spitze

Der studierte Maschinenbauer und frühere Chef des baden-württembergischen Pressen-Herstellers Schuler soll mit Wirkung zum 15. November in den Vorstand einziehen, wie der MDax-Konzern am Mittwoch in Düsseldorf mitteilte. Zum 18. Februar 2019 soll der 53-Jährige dann die Nachfolge von Konzernchef Jürg Oleas antreten.

Der seit Ende 2014 amtierende Oleas hatte nach dem Druck durch aktivistische Investoren bereits im Frühjahr seinen Rückzug angekündigt. Der 60-Jährige wird mit Abschluss des Geschäftsjahres 2018 im kommenden Februar aus dem Unternehmen ausscheiden./tav/fba

(AWP)