Der Maschinenbauer Gea stellt sich neu auf. Künftig will sich der Konzern in fünf Sparten mit bis zu sechs Geschäftseinheiten organisieren, wie Gea am Montag in Düsseldorf mitteilte. Das Management will die neue Struktur ab Oktober schrittweise einführen. Dadurch erhofft sich das mit Ergebnisrückgängen kämpfende Unternehmen mehr Transparenz und eine bessere Steuerung.