Maschinenbauer Gea verschärft Stellenabbau und setzt sich neue Mittelfristziele

Der schwächelnde Maschinenbauer Gea verschärft mit weiteren Stellenstreichungen den Sparkurs und stellt für die kommenden Jahre nur moderates Wachstum in Aussicht. Bis 2022 soll der Umsatz jährlich zwischen zwei und drei Prozent zulegen und damit weniger stark als laut den im Februar gekappten alten Mittelfristzielen, wie der MDax -Konzern am Donnerstag in Düsseldorf mitteilte.