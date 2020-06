Maschinenbauer in Robotik und Automation erwarten Umsatzeinbruch

Die Corona-Krise bremst auch die Hersteller von Robotern. Die Maschinenbau-Sparte Robotik und Automation rechnet aktuell mit einem Umsatzrückgang von mindestens 20 Prozent in diesem Jahr, wie der Branchenverband VDMA Robotik + Automation am Mittwoch in Frankfurt mitteilte. Ursprünglich war ein Minus von 10 Prozent erwartet worden. Im vergangenen Jahr erzielte die Branche trotz eines leichten Rückgangs von 2 Prozent auf 14,7 Milliarden Euro den zweithöchsten Umsatz aller Zeiten. Die Wachstumsperspektiven für die Zeit nach Covid-19 beurteilen die Hersteller positiv.