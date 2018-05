Mastercard profitiert von Reiselust der Verbraucher

Die Erlöse nahmen im ersten Quartal um 31 Prozent auf 3,6 Milliarden Dollar zu. Der schwache Dollar spielte Mastercard dabei in die Hände. "Wir hatten einen sehr starken Start in das neue Jahr", sagte Firmenchef Ajay Banga. Zugleich kündigte er an, auch weiterhin in Sicherheit und Digitalisierung zu investieren, um einfache und sichere Transaktionen zu ermöglichen.

Mastercard ist neben Visa und American Express einer der führenden Kreditkartenanbieter. Der Konzern verdient an Transaktionsgebühren und profitiert so von ausgabefreudigen Kunden./she/stw/he

(AWP)