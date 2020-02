Mastercard vor Führungswechsel - Umsatzwarnung wegen Coronavirus

(Ausführliche Fassung) - Chefwechsel beim US-Kreditkartenriesen Mastercard : Produktchef Michael Miebach wird zum 1. Januar 2021 an die Spitze des Konkurrenten von Visa und American Express aufrücken. Das teilte Mastercard am Dienstag am Firmensitz in Purchase mit. Miebach habe bewiesen, dass der Produkte entwickeln und Geschäfte global führen könne, sagte der aktuelle Konzernchef Ajay Banga. Banga wird Anfang Januar 2021 die Führung des Verwaltungsrates von Richard Haythornthwaite übernehmen.