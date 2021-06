Mastiaux kündigt Rückzug als EnBW-Chef an - 'Neue Herausforderungen'

(Ausführliche Fassung) - Der Chef des baden-württembergischen Energieversorgers EnBW , Frank Mastiaux, will sich nach Ablauf seiner zweiten Amtsperiode neuen Themen und Herausforderungen widmen. "Was dies genau sein wird, habe ich noch nicht entschieden, denn die weitere Arbeit als Vorstandsvorsitzender hat für mich absolute Priorität", sagte er am Freitag. Am Vorabend hatte EnBW mitgeteilt, dass der 57-Jährige im kommenden Jahr seinen Posten in andere Hände geben will. Seine Amtszeit endet zum 30. September 2022.