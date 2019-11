Maue Autokonjunktur drückt auf bereinigten Gewinn von Evonik

Die trägere Konjunkturentwicklung und die Flaute in der Autobranche haben im dritten Quartal auf den Gewinn des Spezialchemiekonzerns Evonik gedrückt. Bei einem Umsatzrückgang von im Jahresvergleich 3 Prozent auf 3,23 Milliarden Euro fiel das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) um 6 Prozent auf 543 Millionen Euro, wie der MDax -Konzern am Dienstag in Essen mitteilte. Beim Umsatz war das etwas weniger als gedacht, beim operativen Ergebnis hingegen etwas mehr als erwartet.