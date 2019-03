Die Genfer Maus-Frères-Gruppe will die französische Kleidermarke "The Kooples" übernehmen. Es seien Alleinverhandlungen mit deren Aktionären aufgenommen worden, teilte die Gruppe am Mittwoch mit. Der Abschluss der Transaktion werde noch im ersten Halbjahr 2019 erwartet. Finanzielle Details werden in der Mitteilung nicht genannt.