Stefan Müller ist derzeit Leiter der Geschäftseinheit Mobility Solutions und tritt seine neue Funktion per Januar 2022 an, wie Maxon am Donnerstag mitteilte. Er arbeitet seit 2017 für Maxon.

Ab Januar 2022 setzt sich die Gruppenleitung zusammen aus Eugen Elmiger (CEO), Norbert Bitzi (CFO), Martin Zimmermann (CSO), Andreas Richter (COO) und Stefan Müller (CTO).

sig/rw

(AWP)