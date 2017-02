MBB-Tochter Aumann will bis zum Sommer an die Börse

Der Autozulieferer Aumann will noch in der ersten Jahreshälfte an die Börse. Angestrebt werde eine Notierung im strenger regulierten Prime Standard, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Durch die Ausgabe neuer Aktien hofft die Gesellschaft auf einen Bruttoemissionserlös von rund 60 Millionen Euro. Zudem ist geplant, dass auch Altaktionäre Anteile abgeben, um einen Streubesitz von 40 bis 47 Prozent zu erzielen.