McDonald's in der Schweiz auf Wachstumskurs

Im Restaurant der Zukunft stehe Gastfreundschaft im Fokus, vermeldete McDonald's Schweiz am Mittwoch. Das bedeutet: in 60 Lokalen wird der Gast am Tisch bedient, in 60 Lokalen können die Gäste ihren Burger individuell zusammenstellen, an 900 Automaten können Gäste ihre Menüs bestellen - und die Mitarbeitenden werden auf Gastfreundschaft geschult.

Solche Massnahmen hätten zur Umsatzsteigerung im vergangenen Jahr geführt, hiess es. Im übrigen haben laut Mitteilung vor allem die bedienten Lokale zum Umsatzwachstum beigetragen. Zum Gewinn auf Länderebene macht der US-amerikanische Fastfood-Riese keine Angaben.

DREI NEUERÖFFNUNGEN FÜR 2018 GEPLANT

Positiv vorangehen soll es für McDonald's in der Schweiz auch 2018. Jacques Mignault, seit letztem Sommer Chef in der Schweiz, verspricht in der Mitteilung, dass im laufenden Jahr drei weitere Restaurants eröffnet werden sollen. Eines davon, das 167., mit integrierte Kaffee-Lounge und Service an den Tisch, öffnete bereits im April in Meyrin bei Genf seine Türen.

Vor wenigen Tagen hat die Zentrale in Oak Brook bei Chicago die Konzernzahlen für das erste Quartal bekannt gegeben. Demnach hat McDonald's weltweit den Gewinn um 13 Prozent auf 1,4 Milliarden Dollar gesteigert; der Umsatz schrumpfte um neun Prozent auf 5,1 Milliarden Dollar. Das liegt jedoch daran, dass McDonald's Filialen an Franchisenehmer abgibt, was zwar den Umsatz drückt, aber das unternehmerische Risiko verringert und Lizenzgebühren einspielt.

(AWP)