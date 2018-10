McDonald's verdient trotz Kundenzustroms deutlich weniger

(Ausführliche Fassung) - Der Fast-Food-Riese McDonald's hat im Sommerquartal mehr Kunden in seine Schnellrestaurants gelockt, aber weniger Gewinn gemacht. Verglichen mit dem Vorjahreswert sank der Überschuss um 13 Prozent auf 1,6 Milliarden US-Dollar (1,4 Milliarden Euro), wie der US-Konzern am Dienstag mitteilte. Allerdings hatte McDonald's im Vorjahr auch einen Sondererlös aus dem Verkauf von Geschäften in China verbucht.