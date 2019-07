McDonald's verkauft in der Heimat wieder mehr Burger als erwartet

(Ausführliche Fassung) - Der Burgergigant McDonald's hat im zweiten Quartal dank neuer Rabattaktionen wieder deutlich mehr Umsatz in seinen US-Filialen gemacht als von Analysten erwartet. Auf vergleichbarer Basis stiegen die Erlöse auf dem Heimatmarkt im Zeitraum April bis Juni um 5,7 Prozent, wie das Unternehmen am Freitag in Chicago mitteilte. Das Mass gilt als ein guter Indikator für den Verkaufserfolg des Burgerkonzerns. Branchenexperten hatten sich hier nur ein Plus von 4,4 Prozent ausgerechnet. An der Börse legte das Papier kurz vor Handelsbeginn um knapp zwei Prozent zu.