MCH-Aktie mit Verhandlungen mit potentiellem Investor gesucht

Die nicht gerade rege gehandelten Aktien der MCH Group rücken gegen 17 Uhr um 2,4 Prozent auf 19,40 Franken vor, nachdem sie vor der kurzzeitigen Aussetzung um gut ein Prozent nachgegeben haben. Gleichzeitig steht der Gesamtmarkt gemessen am breiten SPI mit 0,3 Prozent im Minus.

Bereits vergangene Woche kletterten die MCH-Aktien in die Höhe, als in den Medien über einen möglichen Einstieg der Familie Murdoch spekuliert wurde. Medienmogul Rupert Murdoch habe offenbar ein Interesse an der Kunstmesse Art Basel, hiess es.

Am Mittwoch profitieren die MCH-Papiere nun weiter von den News rund um die Suche nach potenziellen Investoren. Die Murdoch-Familie könnte für die finanziell angeschlagene Messebetreiberin Retter in der Not sein, meinen Marktbeobachter. Ein Engagement würde das Überleben der Gruppe sichern.

Zudem sei es gut möglich, dass sich weitere Akteure als Investoren in Stellung bringen und so einen Bieterkampf um die MCH Group entfachen, heisst es am Markt weiter. Auch das berge Kursfantasie.

mk/ys

(AWP)