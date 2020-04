MCH-Chef: "Die Krise trifft uns doppelt"

Zudem werde das Geschäft der Gruppe wegen der Reisebeschränkungen lange brauchen, um wieder hochzufahren, sagte der Österreicher, der das Ruder bei der MCH Group vor knapp einem Jahr übernommen hat, im Interview weiter. Im einschneidensten Szenario, welches für den Messebetrieb aufgestellt wurde, geht man bei MCH davon aus, dass 2020 keine Events mehr stattfinden werden. "Es ist aber kein Geheimnis, dass wir in den letzten Jahren nicht gut aufgestellt waren."

Um die Krise zu meistern, sieht Stadlwieser sein Unternehmen aber noch gut aufgestellt. Die Liquidität von zuletzt rund 140 Millionen Franken reiche definitiv über dieses Jahr hinaus. "Dann kommt es darauf an, was 2021 passiert und wie schnell es geht, bis wir wieder auf dem alten Niveau sind." Dabei gewinnt er der Krise auch Positives ab. So sei die Wichtigkeit der Weiterentwicklung jedem im Unternehmen noch klarer geworden. Die Plattformen- und Community-Strategie sei genau die richtige für eine durch die Coronakrise wohl nachhaltig veränderte Welt. "Und wir haben nun mehr freie Kapazitäten, um die Transformation voranzutreiben."

Derweil sucht die Gruppe seit Januar einen neuen Investor. Dies sei auf grosses Interesse gestossen, doch habe Covid-19 den Suchprozess erschwert. Bis Mitte Jahr möchte Stadlwieser auch bezüglich der mit dem neuen Investor verbundenen Kapitalerhöhung Klarheit schaffen.

Zu den Abgängen wichtiger Aussteller der Baselworld sagte der MCH-Chef: "Was nun passiert ist, ist eine Fortsetzung der Entwicklung in den letzten Jahren. Das Format der Uhren- und Schmuckmesse hat massiv an Attraktivität und an Wichtigkeit verloren." Die Baselworld-Teams seien bei den Verhandlungen in einer Position der Schwäche gewesen und zudem hätten die Aussteller Kunden ganz unterschiedliche Interessen gehabt. Und es habe auch schon länger Bestrebungen der Top-Marken gegeben, in Genf ihre eigene Veranstaltung durchzuführen.

mk/

(AWP)