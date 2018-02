MCH Group schreibt 2017 tiefrote Zahlen wegen Sonderabschreiber - Aktie im Minus

(ergänzte Fassung, mit Aktienkurs) - Die MCH Group weist aufgrund einer Sonderabschreibung für das Jahr 2017 einen Verlust von voraussichtlich 110 Mio CHF aus. Wie die Messebetreiberin am Freitag mitteilte, muss sie den Wert der Messegebäude in Basel um 102,3 Mio CHF berichtigen. Zudem tätigt sie Sonderrückstellungen in Höhe von 17,7 Mio CHF für die geplante Restrukturierungen des nationalen Messe- und Eventgeschäfts.