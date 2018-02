MCH Group schreibt 2017 tiefrote Zahlen wegen Sonderabschreiber - Aktie im Minus

Dieser Verlust sei auf Sonderabschreibungen in der Höhe von 102,3 Mio CHF für eine Wertberichtigung der Messegebäude in Basel zurückzuführen, teilte MCH Group am Freitag mit. Zudem tätigt sie Sonderrückstellungen von 17,7 Mio für die geplante Restrukturierungen des nationalen Messe- und Eventgeschäfts.

Die Wertberichtigung der Messegebäude in Basel wurde nötig auf Grund der Verkleinerung der Uhren- und Schmuckmesse Baselworld im laufenden und den darauf folgenden Jahren. Der Wert der Liegenschaften wurde um 25% abgeschrieben. Die Baselworld ist neben der Kunstmesse Art Basel das wichtigste Standbein des Messeunternehmens.

Trotz zyklusbedingt schwachem Messejahr und Rückgängen im nationalen Messe- und Eventgeschäft hat die MCH 2017 den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 12% auf 493,3 Mio CHF gesteigert, vor allem dank dem Kauf des amerikanischen Live-Marketing-Unternehmens MC2. Das operative Ergebnis (EBIT) kommt mit 16,1 Mio CHF auch um die Abschreiber und Sonderrückstellungen bereinigt deutlich unter dem Wert des Vorjahres zu liegen (41,6 Mio CHF). Der Konzerngewinn wiederum hätte ohne die Sondermassnahmen 10,0 Mio CHF betragen.

SCHATTEN VORAUSGEWORFEN

Der Verlust kam nicht überraschend: Nach der Inbetriebnahme der prachtvollen, riesigen neuen Messehalle 2013 mehrten sich kritische Stimmen über Preise und Kosten für Aussteller. Die letztjährige Ausgabe wies dann 200 weniger Aussteller und Fläche auf als im Vorjahr. Auch die Zahl der Fachbesucher war leicht zurückgegangen.

Hintergrund ist der digitale Umbruch, der auch die Uhrenbranche erfasst hat, insbesondere das mittlere und untere Segment. Die hohen Messekosten regen zudem teils zu kreativen Alternativen an; so hat etwa Fossil ihren repräsentativen Sitz nur ein paar Schritte hinter dem Basler Messegelände gebaut, was Standkosten dauerhaft erspart.

Schon im März nach der letzten Ausgabe hatte MCH angekündigt, die Baselworld 2018 von acht auf sechs Tage zu verkürzen. Im September gab sie eine Verbilligung der Standflächenpreise um 10% bekannt. Beides geht zulasten der MCH-Erträge. Im November wurde bekannt, dass sie heuer wohl nur noch halb soviele Aussteller zählt.

SPARMASSNAHMEN

Vor zwei Wochen hatte Konzernchef René Kamm zudem in einem Zeitungsinterview konzeptionelle Änderungen der Uhren und Schmuckmesse angekündigt. Sie nur weiter zu verkleinern reiche nicht, sagte er, noch ohne den Umbau zu präzisieren. Im Übrigen sind neben der Baselworld als Fachmesse auch Publikumsmessen unter Druck: Die Muba sucht nach neuem Profil und die Basler Herbstwarenmesse ist soeben beerdigt worden.

Während die Baselworld als Branchen-Flaggschiff schrumpft, hat die kleinere Genfer Luxusuhrenmesse SIHH vor einem Monat leicht zugelegt. Die Genfer Schau, die vor allem das Hochpreissegment abdeckt, profitierte offenbar von einem leichten Aufschwung der Uhrenexporte 2017.

2019 GEHT'S WIEDER AUFWÄRTS

Obwohl die Sonderabschreibungen und die Strategieumsetzung einen positiven Effekt aufs Jahr 2018 haben würden, dürften die strategischen Initiativen zur Neuausrichtung des Geschäfts das Unternehmen weiter belasten. Die MCH geht davon aus, dass das Geschäftsjahr 2018 nochmals schwierig werden wird, dass sie aber schwarze Zahlen schreiben werde. 2019 sollen die Effekte der Strategieumsetzung dann wieder zu einer positiven Ergebnisentwicklung führen.

An der insgesamt freundlichen Börse reagieren die Valoren der MCH Group mit Abschlägen auf die Neuigkeit. Um 09.45 Uhr notieren die Anteilsscheine mit 2,3% im Minus und damit deutlich unter dem Gesamtmarkt.

jr/ra/kw

(AWP)