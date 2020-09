MCH: Habitat Jardin findet nicht mehr statt

Als Grund für das Ende der Messe nennt MCH den zunehmenden Besucher- und Ausstellerrückgang in den vergangenen Jahren.

Die Publikumsmesse für Produkte rund um Wohnung, Haus und Garten wurde während fast vierzig Jahren jeweils im Frühjahr durchgeführt. Sie habe jeweils tausende Besucher in die Messehallen der Beaulieu Lausanne gelockt.

Die Messe konnte 2020 wegen dem behördlich bedingten Veranstaltungsverbots nicht durchgeführt werden. In der Folge habe sich gezeigt, dass mit Blick auf eine Ausgabe 2021 das Interesse der Branche nicht mehr in dem dafür erforderlichen Ausmass vorhanden sei, so MCH weiter.

yr/uh

(AWP)