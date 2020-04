MCH sucht nach Lösungen für die Baselworld und nach Investoren

Zu schaffen macht der Gruppe vor allem die Absage von Events, wie es in einer Mitteilung heisst. MCH musste wegen Corona bereits früh die Uhrenmesse Baselworld abblasen, die Anfang Mai über die Bühne hätte gehen sollen. Sie soll nun im Januar stattfinden. Doch nach diversen schwergewichtigen Absagen, steht auch die Ausgabe 2021 auf der Kippe.

Derzeit würden die Marktbedürfnisse und -potenziale für Baselworld sorgfältig analysiert, schreibt MCH dazu. Die nächsten Schritte sollen sobald als möglich kommuniziert werden.

Nachdem der grösste Aussteller Swatch Group mit Marken wie Omega, Longines oder Tissot bereits im letzten Jahr abgesprungen war, haben nun auch Marken wie Rolex, Tudor, Patek Philippe, Chanel oder Chopard sowie jene des französischen Konzerns LVMH (TAG Heuer, Hublot, Zenith und Bvlgari) der Messe den Rücken gekehrt.

Auch Art Basel unsicher

Unklar bleibt wegen Corona überdies, ob die in den September 2020 verschobene Art Basel in Basel durchgeführt werden kann. Im Moment sei dies noch offen und abhängig von der weiteren Entwicklung der weltweiten Corona-Lage, hiess es.

Die Gespräche mit den Ausstellern der abgesagten Messen Giardina, Habitat-Jardin und SmartSuisse zur Begleichung der bis zur Absage aufgelaufenen Kosten seien derweil im Gange. Hier will sich die MCH Group kulant zeigen. Gleichzeitig hält man sich dafür bereit, sollte das Messe- und Eventverbot aufgehoben werden.

Von Corona sei aber nicht nur das Messe- und Kongressgeschäft, sondern auch das Beratungs- und Dienstleistungsgeschäft im gesamten Live Marketing Bereich betroffen, hiess es weiter. Die Gruppe habe aber einschneidende Massnahmen ergriffen, um die Liquidität des Unternehmens zu gewährleisten.

Während der Messe- und Eventbetrieb stillgelegt ist, sucht MCH nach Investoren. Das hatte die Gruppe bereits an der ausserordentlichen Generalversammlung im Januar den Aktionären angekündigt. Die Evaluation der Finanzierungsoptionen und möglicher struktureller Veränderungen sei in Arbeit und werde intensiv vorangetrieben, schreibt MCH dazu am Freitag. Falls man Investoren finde, werde dies eine Kapitalerhöhung und entsprechende Veränderungen im Aktionariat nach sich ziehen.

mk

(AWP)