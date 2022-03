MCH will mindestens 50 Millionen an frischem Kapital aufnehmen

"Wir gehen davon aus, dass wir mindestens 50 Millionen Franken an frischem Kapital aufnehmen werden", sagte CEO Beat Zwahlen am Dienstag an der Bilanzmedienkonferenz. Die Ankeraktionäre Stadt Basel und Lupa Systems des Investors James Murdoch unterstützen laut Zwahlen die Pläne. Gemeinsam halten die Öffentliche Hand und Murdoch, der dem in finanzielle Schräglage geratenen Unternehmen im Jahr 2020 zu Hilfe geeilt war, knapp zwei Drittel des Kapitals.

Die MCH Group werde auch versuchen, andere Aktionäre und Investoren von ihren Plänen zu überzeugen und über die Kapitalerhöhung mehr Geld einzunehmen, führte Zwahlen weiter aus. Den Aktionären will das Management an der um einen Monat auf den 23. Mai verschobenen Generalversammlung das finanzielle Paket vorstellen. Das Kapitalerhöhung soll dann Ende 2022 oder Anfang 2023 über die Bühne gehen, während im April 2023 eine Anleihe im Umfang von 100 Millionen Franken zur Rückzahlung fällig wird.

mk/rw

(AWP)