Medacta erhält Zulassung in den USA für 3 Sportmedizinprodukte

Medacta hat die Zulassung der US-Gesundheitsbehörde FDA für drei Sportmedizinprodukte erhalten. Die Arthroskopieprodukte MectaLock All-Suture Anchor, MectaTap TI Suture Anchor und Mectafix CL Fixation würden nun auf dem amerikanischen Markt eingeführt, teilte Medacta am Mittwochabend in einem Communiqué mit. Mit diesen neuen Produkten für die Behandlung von Band-, Sehnen- und Muskelverletzungen an Hüfte, Schulter oder Knie baue das Unternehmen seine Präsenz im Bereich der Sportmedizin aus.