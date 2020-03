Medacta hat von der US-Gesundheitsbehörde FDA die Zulassung für die Mecta-C Stand Alone Platform für zervikale Disektomie erhalten, wie das Medizinaltechnikunternehmen am Freitagabend bekannt gab. Die Mecta-C Stand Alone Platform wird zur Behandlung von Bandscheibenvorfällen eingesetzt. Dabei wird die Bandscheibe entfernt und die Wirbelsäule befestigt.