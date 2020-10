Das Medizinaltechnikunternehmen Medacta bringt eine neue Generation von Operationsinstrumenten auf den Markt. Damit könne das neue Schrauben-, Stangen- und Verbindungssystem MUST 2.0 bei Eingriffen zur Stabilisierung der Wirbelsäule eingesetzt werden, schrieb das Tessiner Unternehmen am Dienstagabend in einem Communiqué. Das neue System sei dank einer dünnen Karbonbeschichtung resistenter gegen Verschleiss.