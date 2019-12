Medacta rechnet für 2019 mit einem weniger starken Wachstum

Der Börsenneuling Medacta hat für das laufende Geschäftsjahr eine Gewinnwarnung ausgesprochen und die Prognosen zum Umsatz und operativen Ergebnis gesenkt. In den USA und in anderen, kleineren Märkten habe sich die Nachfrage überraschend abgeschwächt, begründete das Tessiner Unternehmen die Revision der Guidance am Donnerstagabend.