Medacta vermeldet erste Hüftgelenkersatz-Operationen mit Quadra-P-System

Die Tessiner Medacta Gruppe hat am Dienstagabend vermeldet, dass in den USA und Europa erste Operationen zum Ersatz von Hüftgelenken mit Produkten des Quadra-P-Systems des Unternehmens durchgeführt wurden. Der Schritt sei dank der vor kurzem erhaltenen Zulassungen in beiden Märkten möglich geworden. Nun habe etwa der Arzt Thomas McCoy aus Leesburg im US-Bundesstaat Florida eine entsprechende Operation durchgeführt, heisst es weiter.