Die Orthopädiefirma Medacta will den US- und den australischen Markt für Sportmedizin ins Visier nehmen. Zwei entsprechende Produkte hätten die Zulassung der zuständigen Behörden in den USA (FDA) sowie in Australien (TGA) erhalten, teilte das seit April an der SIX kotierte Unternehmen am Dienstagabend mit.