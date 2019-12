Medartis bildet Rückstellung von 3 Mio Fr. für Rechtskosten in Brasilien

(ergänzt um Aktienkurs und Analystenkommentar) - Gegen das Medizinaltechnik-Unternehmen Medartis läuft in Brasilien eine Untersuchung wegen möglichen Preis- und Provisionsabsprachen. In diesem Zusammenhang sei eine Rückstellung von 3 Millionen Franken gebildet worden, teilte die Gesellschaft am Montag mit. Damit werde die EBITDA-Marge im laufenden Jahr um rund 2,5 Prozentpunkte belastet.