Medartis gibt Pläne für einen Börsengang an der SIX Swiss Exchange bekannt

Mit dem IPO an der SIX will Medartis weiteres Wachstum finanzieren und das Profil bei Chirurgen und anderen Stakeholdern weltweit erhöhen, wie es in einer Mitteilung vom Dienstag heisst. Das Unternehmen sieht sich in einer "starken Finanzposition" und rechnet mit einer "weitgehend schuldenfreien" Bilanz nach Abschluss des Börsengangs.

Gegenwärtig befindet sich das gesamte Aktienkapital im Besitz von Verwaltungsräten und des Managements. Alle Ankeraktionäre, einschliesslich des Mehrheitsaktionärs Thomas Straumann, hätten bekräftigt, dass sie auch nach dem Börsengang langfristige Aktionäre des Unternehmens bleiben wollten.

Genauere Angaben zum Börsengang, etwa zur Zahl der Aktien, die an der Börse gebracht werden, den angestrebten Free-Float oder die Höhe der Börsenkapitalisierung, wurden am Dienstag nicht gemacht.

"LANGJÄHRIGER LEISTUNGSAUSWEIS"

Medartis hat 2017 einen Nettoumsatz von 105 Mio CHF erzielt, was einer Zuwachsrate von 14% gegenüber 2016 entspricht. In geografischer Hinsicht trügen insbesondere EMEA und APAC, gefolgt von den USA, zum Wachstum bei, heisst es. Der operative EBITDA wird auf 19 Mio CHF beziffert (17 Mio nach Kosten für IPO). Auch der Reingewinn und der Free Cash flow seien 2017 positiv gewesen. Medartis blicke auf einen langjährigen Leistungsausweis mit stabilem und beständigem Wachstum, so die Mitteilung.

Gegründet wurde das Unternehmen 1997 durch Thomas Straumann. Seither hat es sich den Angaben zufolge auf die Entwicklung und Herstellung von Fixationssystemen zur Behandlung von Kleinknochenfrakturen und -korrekturen in oberen und unteren Extremitäten sowie im Mund-, Kiefer- und Gesichtsbereich (MKG) spezialisiert.

Die Produkte werden direkt oder über Händler in 44 Ländern, darunter Deutschland, Frankreich, Grossbritannien, Schweiz, USA, Japan, Australien und Brasilien, verkauft.

Emissionsbanken für den geplanten Börsengang sind die Zürcher Kantonalbank und Bryan Garnier, die als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners agieren, sowie Kepler Cheuvreux als Co-Manager.

