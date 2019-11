Medartis-Vertriebschef verlässt das Unternehmen

In den kommenden Monaten werde die Vertriebsorganisation gezielter auf die einzelnen Marktregionen ausgerichtet und in der Geschäftsleitung künftig mehr Gewicht erhalten, heisst es in einer Mitteilung von Medartis vom Freitag. Oliver Marx, der seit 2015 "Chief Sales Officer" und Mitglied der Geschäftsleitung war, habe sich in diesem Zusammenhang entschieden, Medartis zu verlassen.

Medartis fokussiere in seiner Wachstumsstrategie auf die am schnellsten wachsenden Orthopädiesegmente der oberen und unteren Extremitäten sowie des Kopfbereichs, heisst es weiter. Um die entsprechende Marktpenetration zu erhöhen, solle die Vertriebsleistung vor allem in den Direktmärkten gesteigert werden. Ein starker strategischer Fokus liege namentlich auf den USA, wo rund 40 Prozent des weltweiten Gesamtumsatzes im "Extremitäten-Markt" erzielt werden.

Das Unternehmen wolle zudem die Innovationskraft "intern sowie durch Partnerschaften" verstärken und die Effektivität bei der Markteinführung neuer Produkte erhöhen. Mit Blick darauf würden die Kompetenzen und Prozesse im Unternehmen gezielt weiterentwickelt. Zudem will Medartis auch "aufmerksam" für allfällige Möglichkeiten für Akquisitionen bleiben.

Ausblick bestätigt

Die im August abgegebenen Prognosen für das Geschäftsjahr 2019 bekräftigt das Unternehmen. Danach rechnet Medartis mit einem Ertragswachstum von 8 bis 10 Prozent in Lokalwährungen und auf Stufe EBITDA mit einer Marge auf dem Niveau des ersten Halbjahres.

tp/kw

(AWP)