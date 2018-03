Medartis will am Montag über Pläne für Börsengang informieren

An der Schweizer Börse SIX konkretisiert sich ein weiterer angekündigter Börsengang. Der Medizinaltechnikanbieter Medartis lädt für den kommenden Montag, 12. März, zu einer Medienkonferenz in Zürich. Der Hersteller von chirurgischen Implantaten und Instrumenten zur Knochenfixation hatte bereits am 27. Februar seine Pläne für den Gang an die Schweizer Börse "im ersten Halbjahr 2018" bekanntgegeben.