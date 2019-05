Media Markt Schweiz hat in Patrick Marti neuen CEO gefunden

Der Schweizer Ableger des Elektrogrosshändlers Media Markt hat einen Nachfolger für Interim-CEO Guido Monferrini gefunden. Per 1. Juni wird Patrick Marti den Chefposten neu besetzen, wie es in einer Medienmitteilung vom Freitag hiess. Zudem kündigt Media Markt Schweiz eine Neuorganisation des Omnichannel-Geschäfts an.