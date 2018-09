Media Markt will Preisdruck mit mehr Dienstleistungen abfangen

In der Unterhaltungselektronik herrsche in der Schweiz ein immenser Preiskampf, den es so nirgends in Europa gebe, sagte Media-Markt-Schweiz-Chef Martin Rusterholz am Mittwoch bei einem Rundgang in der umgebauten Filiale in Dietlikon im Gespräch mit der Nachrichtenagentur AWP. Die Geräte seien hierzulande billiger als in Deutschland.

Angeheizt werde der Preiskampf von den beiden "orangen Riesen" Migros und Coop. Zudem übt das Internet Druck aus: In der Schweiz würden 30 Prozent der Geräte online bestellt. Nur in den Niederlanden sei der Anteil höher, sagte Rusterholz. Fast jedes zweite Notebook in der Schweiz werde im Internet bestellt. "Wenn man da nicht dabei ist, ist man weg."

Onlinegeschäft verschlafen

Media Markt habe den Onlinehandel bisher verschlafen, gestand Rusterholz ein: Nur 10 bis 15 Prozent des Umsatzes mache Media Markt Schweiz im Internet. "Da sind wir schwach." Absolute Zahlen nannte er nicht. Um Gegensteuer zu geben, hat Media Markt den Onlineshop erneuert.

Aber wenn man 85 bis 90 Prozent des Umsatzes mit den Geschäften mache, wäre es fatal, nicht in die Läden zu investieren. "Ich glaube nicht, dass die Läden untergehen werden." Denn es gebe ein paar Dinge, die das Internet nicht könne.

So könnten die Leute die Geräte anfassen und sofort mitnehmen. Zudem könnten sie sich inspirieren lassen. Natürlich werde der Onlinehandel zunehmen, sagte Rusterholz. In diesem Verdrängungskampf will er die Kunden mit neuen Angeboten locken.

"Mit den Läden kann ich die Kunden auf allen Kanälen bedienen. Das kann man online nicht. Wir haben 27 Media Märkte. Zudem haben wir Kooperation mit dem Elektronikgrosshändler Also und der Post. Wir haben insgesamt 2'200 Abholstationen in der Schweiz."

Kochkurse und Gratis-Kaffee

"Wir wollen den Margendruck mit mehr Dienstleistungen kompensieren", sagte Rusterholz. Neu gibt es beispielsweise einen Beauty Corner, wo man sich die Haare oder den Bart schneiden lassen kann, wie Rusterholz sagte. Auch Geräte wie beispielsweise Föhns könnten dort ausprobiert werden.

In einer Showküche würden Kochkurse geboten. An einer Gamerstation könnten Computerspieler die neuesten Spiele auf grossen Bildschirmen ausprobieren. Zudem gebe es eine Kaffeeinsel, wo man Kaffeemaschinen und Kaffeemischungen testen könne.

An einem grossen Workshoptisch würden Kurse beispielsweise für Photographie oder iPads geboten. Gewisse Einführungskurse seien gratis. "Wenn der Kunde mehr will, muss er bezahlen", sagte Rusterholz. Wenn man einen Fachmann habe, könne man leichter Fragen stellen, als wenn man ein Youtube-Video anschaue. Für kleine Kinder gibt es eine Betreuung.

An der so genannten Smartbar werden Geräte repariert und konfiguriert. Dies gelte auch für Fremdgeräte. Die Zeiten, in denen Media Markt nur ein Gerätehändler gewesen sei, seien vorbei. Der Lieferservice bringe und installiere die neuen Geräte und nehme die alten mit.

Die Erlebnisinseln seien ein Test: Man werde schauen, was bei den Kunden ankomme und was nicht, sagte Rusterholz.

Erneute Gewinnwarnung

Der Media-Markt-Konzern Ceconomy steckt in Turbulenzen. Vor kurzem musste das deutsche Unternehmen nach dem Rückzug aus Russland und dem angestrebten Verkauf der Metro-Anteile und den schwachen Geschäftszahlen im August erneut seine Jahresziele zurückstutzen. Wegen der Hitzewelle im Sommer waren die Verkäufe in Deutschland flau.

Nur im besten Falle werde noch der Vorjahresgewinn erreicht. Für das Gesamtjahr 2018 rechnet Ceconomy mit einem Betriebsgewinn EBIT von 460 bis 490 Millionen Euro. Im Vorjahr hatten noch 494 Millionen Euro in der Kasse geklingelt.

Die Gewinnwarnung schockte die Anleger. An der Deutschen Börse ist die Ceconomy-Aktie seit geraumer Zeit auf Talfahrt.

