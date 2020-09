Medienkonzern AT&T will auch seine Online-Werbesparte abstossen

Erneut dringen innerhalb weniger Tage angebliche Verkaufspläne des Telekom- und Medienkonzerns AT&T nach aussen: Die US-Amerikaner wollen einem Medienbericht zufolge nun auch ihre Online-Werbesparte losschlagen. Die Verkaufsgespräche seien allerdings noch in einem frühen Stadium, es sei noch nichts entschieden, berichtete das "Wall Street Journal" am Dienstag unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. Der Konzern selbst wollte sich dem Bericht zufolge zu möglichen Verkaufsverhandlungen nicht äussern. Die Aktie verlor im frühen Handel an der Nyse zuletzt 1,5 Prozent.