Medienkonzern Tamedia kauft Basler Zeitung

Die Einbindung der Basler Zeitung in das Netzwerk von Tamedia werde eine "starke" Regionalredaktion ermöglichen. "Die Basler Zeitung ist stark in der Nordwestschweiz verwurzelt und passt perfekt zu unseren Tageszeitungen in Bern und Zürich", wird Tamedia-Präsident Pietro Supino in der Mitteilung zitiert.

Diese Chance habe man deshalb nutzen müssen - auch wenn ihm der Verkauf insbesondere des Tagblatts der Stadt Zürich sehr schwer falle. Konkret übernimmt die Zeitungshaus AG im Verlauf des zweiten Quartals 2018 die Tamedia-Beteiligung von 65 Prozent an der Tagblatt der Stadt Zürich AG.

Die restlichen 35 Prozent am Tagblatt werden von der Lokalinfo AG übernommen, schreibt die Zeitungshaus AG in einer eigenen Mitteilung. Die neue Eigentümerin werde das Tagblatt weiterführen und das bestehende Redaktionsteam übernehmen.

Auch die Zeitungshaus AG trenne sich nur "ungern" von der Basler Zeitung, so die Mitteilung. Der Schritt sei aber "angesichts der Umstände" erforderlich. Im Internet ist die "BaZ" bereits seit rund zehn Jahren unter dem Newsnet-Verbund gemeinsam mit Tamedia präsent.

SOMM DARF BAZ NOCH 6 MONATE FÜHREN

Die "BaZ" gehörte seit 2014 Christoph Blocher, dem Konzernchef Rolf Bollmann und dem Chefredaktor Markus Somm. 2010 hatten der Financier Tito Tettamanti und der Medienanwalt Martin Wagner die "Basler Zeitung" der früheren Verlegerfamilie abgekauft.

Besagter Markus Somm wird nach Abschluss der Transaktion die Basler Zeitung noch während sechs Monaten als Chefredaktor führen, so die Mitteilung weiter. Anschliessend werde er nach einem Sabbatical als Autor für Tamedia tätig sein.

SAMMLUNG VON GRATISZEITUNGEN

Ebenfalls an Blocher gehen die Gratiszeitungen Furttaler und Rümlanger, die zu 100 Prozent Tamedia gehören, sowie in der Romandie die 50-Prozent-Beteiligungen Beteiligungen an GHI und Lausanne Cités. Mit diesem Schritt werde der publizistische Wettbewerb in der Westschweiz wieder verstärkt, hält die Zeitungshaus AG fest.

Diese hatte bereits im vergangenen Herbst den Wochenzeitungsverlag der Familie Zehnder übernommen und war so in den Besitz von 25 Gratiszeitungen gelangt, die in zahlreichen Regionen der Deutschschweiz verteilt werden. Zusammen mit den neu zu erworbenen Titeln werde die Zeitungshaus AG nun mehr als 1,3 Millionen Exemplare pro Woche herausgeben.

Die "Basler Zeitung" weist gemäss den aktuellsten Zahlen der AG für Werbemedienforschung (WEMF, inklusive Replica) eine Auflage von 46'353 Exemplaren auf; 2014 waren es 53'498 Exemplare gewesen. Gemäss neuster MACH-Basic-Studie hat die "BaZ" 2018 (inklusive Replica) 99'000 Leserinnen und Leser. Seit 2013 ist die Zahl der Leserinnen und Leser um 19,5 Prozent abgesackt.

Das "Tagblatt der Stadt Zürich" hat gemäss WEMF eine aktuelle Auflage von 126'594 Exemplaren. Die wöchentlich erscheinende Zeitung ist derzeit das Amtsblatt der Stadt Zürich. Sie wird in die meisten Haushalte verteilt.

WEKO MUSS ZUSTIMMEN

Über die Einzelheiten des Verkaufs wurde Stillschweigen vereinbart. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt, dass die Wettbewerbskommission (Weko) dem Deal zustimmt sowie einer allfälligen Ausübung von Vorkaufsrechten.

Letzter Punkt betrifft die beiden 50-Prozent-Beteiligungen in der Romandie, sagte ein Tamedia-Sprecher zu AWP. Die andere Hälfte an den beiden Gesellschaften gehört einer Privatperson, und zwar Jean-Marie Fleury.

ra/cf

(AWP)