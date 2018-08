Medigene kooperiert mit US-Unternehmen Structured Immunity

Das Biotechnunternehmen Medigene hat für die Entwicklung einer neuartigen Krebsimmuntherapie mit Immunzellen (so genannten T-Zellen) einen weiteren Partner gefunden. Zusammen mit der US-amerikanischen Firma Structured Immunity wird das TecDax -Unternehmen nach geeigneten T-Zell-Rezeptoren (TCR) für die Behandlung von Krebspatienten suchen, wie Medigene am Dienstag in Planegg bekanntgab. Weitere Partnerschaften und Kooperationen mit den Amerikanern seien möglich, hiess es weiter. Im vorbörslichen Handel zog die Medigene-Aktie am Morgen um mehr als ein Prozent an.