Medigene rechnet mit weniger Verlust im Gesamtjahr - Aktie legt zu

(Ausführliche Fassung) - Steigende Erlöse aus der Entwicklungskooperation mit dem US-Unternehmen Bluebird stimmen die Biotech-Gesellschaft Medigene zuversichtlicher für 2018. Hinzu kommen Fortschritte bei einer viel beachteten Krebsstudie. Für das Gesamtjahr peilt Medigene beim Umsatz nun 9,5 bis 10,5 Millionen Euro an, wie die im TecDax notierte Gesellschaft am Dienstag in Martinsried mitteilte. Damit könnten die Erlöse bis zu einer Million Euro höher ausfallen als zuvor prognostiziert.