Das Biotech-Unternehmen Medigene verkauft die US-Rechte für das Warzenmittel Veregen und hebt seine Jahresprognose an. Das zur Novartis-Gruppe gehörende und auf Hautkrankheiten spezialisierte Unternehmen Fougera übernehme die Vermögenswerte des Warzenmittels in den USA einschliesslich der Markenrechte, Lizenzen und Patente, teilte Medigene am Dienstag mit. Einen konkreten Kaufpreis nannte Medigene nicht, hob aber die Prognose an.