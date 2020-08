Medizintechnikkonzern Carl Zeiss Meditec kämpft mit Corona-Belastungen

Die Corona-Krise wirkt sich beim Medizintechnikkonzern Carl Zeiss Meditec zunehmend belastend aus. "Insbesondere im dritten Geschäftsquartal waren wir signifikant von den Auswirkungen der Covid-19-Pandemie betroffen", sagte Unternehmenschef Ludwin Monz zur Vorstellung der endgültigen Quartalszahlen am Mittwoch in Jena. Während sich in Teilen der Region Apac (Asien-Pazifik) das Geschäft bereits wieder leicht erholen habe, hätten sich die Massnahmen zur Eindämmung der Pandemie in Europa und Nordamerika stark auf die Kunden des Konzerns und deren Nachfrage ausgewirkt.