Mehr als 160 Millionen Arbeitsmigranten weltweit - Zahl wächst

Rund zwei Drittel der Arbeitsmigranten leben nach diesem Bericht in Ländern mit hohen Einkommen. Fast 24 Prozent sind in Nord-, Süd- und Westeuropa, 23 Prozent in Nordamerika und knapp 14 Prozent in den arabischen Staaten. Die ILO zählt zu Arbeitsmigranten alle Menschen, die in einem anderen als ihrem Heimatland Arbeit haben oder suchen. Dazu gehören Saisonarbeiter, die etwa als Erntehelfer Geld verdienen oder Fachkräfte wie Pflegepersonal oder IT-Spezialisten. Die ILO bezieht auch Flüchtlinge in die Statistik mit ein, sowie Menschen, die sich illegal in Gastländern aufhalten./oe/DP/men

(AWP)