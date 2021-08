Mehr Aufträge am Bau in Deutschland

Die Auftragsbücher des deutschen Bauhauptgewerbes haben sich im ersten Halbjahr des laufenden Jahres weiter gefüllt. Bereinigt um Preiserhöhungen stieg der Auftragseingang gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 0,8 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch in Wiesbaden mitteilte. Einschliesslich der deutlich gestiegenen Preise wurde ein Plus von nominal 4,8 Prozent verbucht.